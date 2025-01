Fußgänger stirbt nach Unfall in Dresden

Dresden - Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto in Dresden ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Der 56-Jährige überquerte die Dresdner Straße, als er von einem Auto erfasst wurde. Der Mann zog sich bei dem Unfall am Dienstag schwerste Verletzungen zu und starb wenig später in einem Krankenhaus.