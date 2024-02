Rackwitz - Ein 42 Jahre alter Fußgänger ist in Rackwitz (Landkreis Nordsachsen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Am Mittwochabend habe der Mann eine Straße überquert, ohne auf den Verkehr zu achten, teilte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen mit. Den Angaben zufolge wurde er von dem Auto einer 22-Jährigen erfasst. Der 42-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.