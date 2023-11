Schöneck - Eine Frau ist auf einem Fußgängerüberweg in Schöneck im Vogtlandkreis von einem Auto angefahren und auf die Straße geschleudert worden. Die 62-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Gegen den 24 Jahre alten Autofahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.