  3. Tödlicher Unfall: Fußgängerin von Auto erfasst und tödlich verletzt

Die Hintergründe sind noch völlig unklar: Auf einer Straße nahe der Grenze zu Thüringen wird eine Passantin in Bayern von einem Wagen angefahren – mit tödlichen Folgen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von dpa 18.10.2025, 10:20
Für die Frau kommt jede Hilfe zu spät - sie erliegt noch am Unfallort ihren Verletzungen. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Bad Rodach - Eine Fußgängerin ist auf einer Straße in Bad Rodach (Landkreis Coburg) von einem Auto erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Ein Notarzt konnte am Unfallort nahe der Thüringer Landesgrenze nur noch den Tod der 61-Jährigen feststellen, wie die Polizei mitteilte. Aus zunächst unbekannter Ursache wurde die Passantin am Freitag von einer 36-jährigen Autofahrerin angefahren und durch die Wucht des Aufpralls nach rechts von der Straße geschleudert. Die Autofahrerin stand unter Schock. Ein Gutachter soll die Unfallursache klären. Die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.