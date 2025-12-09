Eine Frau wird beim Überqueren einer Straße von mehreren Autos angefahren. Sie stirbt noch an der Unfallstelle.

Hannover - Eine Fußgängerin ist in Hannover beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Kurz nach dem Unfall sei die Frau auf der Straße noch von drei weiteren Autos angefahren worden, teilte die Polizei mit.

Die Polizei konnte das Alter und die Identität der Frau nach ersten Ermittlungen bisher nicht feststellen. Die Frau sei am Dienstagabend noch an der Unfallstelle gestorben. In den vier Autos, die in den Unfall verwickelt waren, wurde keine Person verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sicherten die Unfallstelle.