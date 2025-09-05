Auf einem Betriebsgelände stürzt ein Gabelstapler um - mit Folgen für die Fahrerin. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Leinefelde-Worbis - Bei einem Unfall mit einem Gabelstapler ist eine Frau im Landkreis Eichsfeld schwer verletzt worden. Die Fahrerin kam mit dem Fahrzeug am Vormittag auf dem Gelände eines Betriebes in Leinefelde-Worbis ins Wanken, wie die Polizei mitteilte. Der Gabelstapler kippte demnach um und kam auf der Seite zum Liegen. Die Frau wurde dabei am Fuß getroffen.

Die Ursache des Arbeitsunfalls war zunächst nicht bekannt. Zur Klärung der Umstände ermittelt das Amt für Arbeitsschutz.