Heiligenstadt - Auf einem Betriebsgelände in Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) ist ein 58-Jähriger durch einen Gabelstapler schwer verletzt worden. Der Gabelstapler habe sich aus bisher ungeklärter Ursache in Bewegung gesetzt, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde an den Beinen verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Polizei und Amt für Arbeitsschutz haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Erst am Mittwoch war es an der Bleilochtalsperre bei Saaldorf zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen, als auf einer Brückenbaustelle ein Kran der Länge nach umstürzte. Ein unter dem Kran eingeklemmter Bauarbeiter starb, vier weitere Menschen wurden teils schwer verletzt.