Berlin - Im Zuge ihrer Neuausrichtung setzt die Warenhauskette Galeria in Berlin auf den Discounter Lidl. In zwei der verbliebenen Hauptstadt-Filialen soll die Supermarktkette künftig Einzug erhalten, wie Lidl mitteilte. Die Galeria-Standorte am Hermannplatz in Neukölln sowie am Kurfürstendamm in Charlottenburg-Wilmersdorf böten genug Fläche für ein Sortiment aus mehr als 4.000 Einzelartikeln, hieß es. Der Supermarkt könne sowohl über die Galeria-Filiale als auch über einen eigenen Eingang betreten werden. Es ist das erste Mal, dass es Lidl in einem Galeria-Standort gibt.

Seit dem 1. August hat der Warenhauskonzern neue Eigentümer. Die US-Investmentgesellschaft NRDC und eine Beteiligungsfirma des Unternehmers Bernd Beetz haben nun das Sagen bei der Galeria S.à r.l. & Co. KG, wie der neue Firmenname lautet. Kaufhof und Karstadt sind aus den Firmennamen gestrichen worden. Das neue Firmenschild, auf dem nur noch Galeria steht, wurde schrittweise bereits eingeführt.

Nach der kürzlichen Schließung zwei weiterer Filialen in Berlin verbleiben in der Hauptstadt noch sechs Standorte der Warenhauskette, darunter noch am Alexanderplatz, an der Schloßstraße in Steglitz, in Spandau sowie in Tegel.