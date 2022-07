Galerie verlängert Ausstellung mit Merkel-Porträts

Braunschweig - Die Fotoausstellung „Mein Blick“ von Herlinde Koelbl in Braunschweig wird verlängert. Die Schau, die unter anderem Porträts von Angela Merkel zeigt, soll aufgrund der großen Nachfrage bis zum 7. August zu sehen sein, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Ursprünglich sollte die Ausstellung in der Halle 267 - städtische Galerie Braunschweig an diesem Sonntag enden.

Die Schau mit kostenfreiem Eintritt zeigt Fotografien aus den verschiedenen Serien Koelbls von den Anfängen 1980 bis zu ihren aktuellsten Werken mit den Merkel-Porträts. Für ihre Arbeiten wurde Koelbl bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet. Zur Eröffnung im Mai hatte der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff eine Festrede in Braunschweig halten.