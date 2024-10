Leer - Das größte Volksfest Ostfrieslands, der Gallimarkt in Leer, ist von bunt kostümierten Herolden vor dem historischen Rathaus der Stadt eröffnet worden. Vor hunderten Besucherinnen und Besuchern riefen sie ihren Spruch „Radeau, Radeau, raditjes doe“, mit dem die Eröffnung traditionell verkündet wird. Die Stadt erwartet zu der 516. Ausgabe des beliebten Volksfests in den kommenden Tagen wieder rund eine halbe Million Besucher.

„Gallimarkt is heel wat Besünners“, begrüßte Bürgermeister Claus-Peter Horst die vielen Besucherinnen und Besucher auf Plattdeutsch („Der Gallimarkt ist etwas ganz Besonderes“). Da müsse man einfach hin, egal ob es regne, stürme oder die Sonne scheine. Die Vorfreude auf den Markt sei in den vergangenen Wochen schon überall zu spüren gewesen, sagte er.

Viehmarkt mit „Klopperei“

Während des Festes sind 19 große Fahrgeschäfte und rund 250 Marktstände in der Innenstadt verteilt. „Wir haben wieder viele Highlights und besondere Fahrerlebnisse, in die ich - das gebe ich gerne zu - freiwillig nie einsteigen werde“, sagte der Bürgermeister mit einem Augenzwinkern. Er wünschte allen Besuchern und Marktbeschickern „ein friedliches und festliches Miteinander“.

Der Gallimarkt, einst ein Viehmarkt, geht bis auf das Jahr 1508 zurück, als Graf Edzard I. dem damaligen Flecken Leer das Marktrecht verlieh. Der Viehmarkt gehört bis heute zu dem Volksfest. Das Aushandeln der Kaufpreise etwa für Rinder und Pferde per Handschlag, auch „Klopperei“ genannt, zieht viele Besucher an. In diesem Jahr sollen in und an der Ostfrieslandhalle zwischen 800 und 1.000 Tiere angeboten werden.