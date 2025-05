Dessau-Roßlau - Sachsen-Anhalt feiert aktuell gleich zwei Jubiläen. Das Gartenreich Dessau-Wörlitz trägt seit 25 Jahren den Titel einer Unesco-Welterbestätte. Und genauso lange gibt es die „Gartenträume - Historische Parks in Sachsen-Anhalt“. Das rund 140 Quadratkilometer große Gartenreich ist in diesem touristisch-denkmalpflegerischen Netzwerk mit weiteren Parks verbunden. Aus Anlass der beiden Jubiläen ist für den Nachmittag in Dessau-Roßlau ein Festakt geplant.

Angelegt wurde das Gartenreich im 18. Jahrhundert im Auftrag des Fürsten Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1740-1817). Nach Angaben der Stiftung besuchen jährlich Zehntausende Menschen aus dem In- und Ausland die Anlage. Seit dem Jahr 2000 gehört das Gartenreich zum Unesco-Welterbe. Es wurde gewürdigt als „herausragendes Beispiel für die Umsetzung philosophischer Prinzipien der Aufklärung in einer Landschaftsgestaltung, die Kunst, Erziehung und Wirtschaft harmonisch miteinander verbindet“.