Gas-Leck: Feuerwehreinsatz an Leipziger Uniklinik

Leipzig - Weil Gas aus einer Leitung in einem Patientenzimmer strömte, war am Sonntagnachmittag die Feuerwehr an der Leipziger Uniklinik im Einsatz. Wie die Feuerwehr auf der Plattform X mitteilte, habe sich herausgestellt, dass Sauerstoff ausgetreten war. Einsatzkräfte schlossen das Leck und lüfteten das betroffene Zimmer. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Es waren Einsatzkräfte von drei Leipziger Feuerwachen vor Ort.