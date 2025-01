Auf einem Hotelparkplatz kommt es zu einem tragischen Unfall: Ein Mann will mit seinem Auto aus einer Parklücke fahren und erfasst dabei seine Frau. Die Polizei hat einen Verdacht, wie es dazu kam.

Die Frau starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Emden - Beim Rangieren auf einem Parkplatz im ostfriesischen Emden hat ein Mann laut Polizei mit seinem Auto seine Frau überfahren und tödlich verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 81-Jährige wahrscheinlich versehentlich Gas und Bremse verwechselt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die 79-Jährige habe ihren Mann einweisen wollen, als dieser rückwärts aus einer Parklücke fahren wollte. Die Frau starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle auf einem Hotelparkplatz.

Als der Mann aus seinem Wagen ausstieg, rutschte er aus und verletzte sich schwer am Kopf. Er kam in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall am Montagabend wurden nach Angaben der Polizei fünf weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zuvor hatte die „Ostfriesen-Zeitung“ berichtet.