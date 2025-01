Dresden - Nach einem Gasaustritt an einer Kreuzung in Dresden-Bühlau kommt es noch immer zu Verkehrseinschränkungen. Der Gasnetzbetreiber SachsenNetze führe aktuell notwendige Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich Bautzner Landstraße/Ecke Grundstraße durch, weshalb diese weiterhin gesperrt blieben, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Am Dienstagabend wurde am betroffenen Kreuzungsbereich bei einer routinemäßigen Überprüfung der Austritt einer größeren Menge Gas festgestellt. Anwohner im Umkreis von 100 Metern hatten ihre Wohnungen verlassen müssen, wie die Feuerwehr erklärte. Die Kreuzung wurde komplett gesperrt. Erst in den frühen Morgenstunden gab es Entwarnung, da der Gasaustritt gestoppt wurde. Daraufhin konnten alle Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Mögliche Ursachen für die hohe Menge austretenden Gases sind derzeit noch unbekannt. Auch das Ende der Sperrung sei bislang nicht abzusehen, hieß es.