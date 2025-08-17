In einem Supermarkt in Berlin-Lichtenberg tritt nachts Kohlenstoffdioxid aus einer Kühlanlage aus. Die Feuerwehr rückt mit 40 Kräften an.

Berlin - In einem Supermarkt an der Frankfurter Allee in Berlin-Lichtenberg ist in der Nacht Kohlenstoffdioxid aus einer Kühlanlage ausgetreten. Als Einsatzkräfte ankamen, war der Markt stark vernebelt, wie die Feuerwehr mitteilte. Fünf Trupps mit Atemschutzgeräten konnten den Austritt eindämmen, indem sie die betroffenen Rohrleitungen zusammendrückten. Das Gas wurde kontrolliert abgelassen und der Supermarkt anschließend belüftet. Verletzt wurde niemand.