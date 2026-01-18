Ein Wohnungsbrand in Chemnitz führt zu schweren Verletzungen und Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und hat eine neue Information.

In Chemnitz-Helbersdorf hat sich ein Bewohner durch einen Sprung aus dem Fenster vor einem Brand gerettet. (Symbolbild)

Chemnitz - Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Chemnitzer Stadtteil Helbersdorf ist nun eine mögliche Ursache bekannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Freitagmorgen in einem Zimmer aus, in dem ein Campinggaskocher benutzt wurde. Es werde wegen fahrlässiger Brandstiftung weiter ermittelt. Der Sachschaden werde auf eine niedrige sechsstellige Summe geschätzt.

Bei dem Brand waren zwei Menschen verletzt worden. Der 25-jährige Bewohner der brennenden Wohnung sprang aus dem Fenster, um sich in Sicherheit zu bringen und erlitt dabei schwere Verletzungen. Eine 31-jährige Bewohnerin, die rechtzeitig ins Freie gelangen konnte, zog sich eine Rauchvergiftung zu. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Eine Passantin hatte den Brand in der Paul-Bertz-Straße in den frühen Morgenstunden bemerkt und die Polizei alarmiert.