Die VNG-Gasspeicher in Bad Lauchstädt und Bernburg sind noch zu rund zwei Dritteln gefüllt. Das Unternehmen hält Gassparen trotzdem weiterhin für wichtig.

Leipzig - Die Gasspeicher der VNG sind noch immer relativ gut gefüllt. Wie das Unternehmen in Leipzig auf Anfrage mitteilte, weisen die Untergrundspeicher in Bad Lauchstädt und Bernburg in Sachsen-Anhalt derzeit noch einen Füllstand von rund zwei Dritteln auf.

Die VNG Gasspeicher GmbH betreibt zudem noch zwei weitere Speicher in Niedersachsen, die laut der europäischen Transparenzplattform AGSI ebenfalls noch zur Hälfte und mehr voll sind. Per Gesetz waren die Speicherbetreiber zum 1. Februar zu einer Mindestfüllmenge von 40 Prozent verpflichtet worden. Die VNG liegt deutlich darüber.

Mit Blick auf den nächsten Winter rechnet das Unternehmen damit, dass er „noch einmal herausfordernd“ werden wird. „Derzeit können wir noch nicht seriös prognostizieren, wie sich die Gaseinspeicherung über das komplette Jahr 2023 entwickelt“, teilte ein Sprecher mit. Nach wie vor sei es erforderlich, Gas zu sparen. Zudem sei es das Ziel, die Gasspeicher nach diesem Winter schnell wieder zu befüllen.