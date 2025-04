Oberschöna - Eine Gaststätte im Landkreis Mittelsachsen ist abgebrannt. Es sei niemand verletzt worden. Laut Polizei entstand ein Schaden von schätzungsweise etwa 100.000 Euro.

Der Brand sei am Mittwochmittag zunächst in einem Schuppen neben der Gaststätte in Oberschöna ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte das Feuer auf einen technischen Defekt eines Akkus in dem Schuppen zurückzuführen sein. Die Flammen hätten auf die Gaststätte übergegriffen, die bis auf die Grundmauern abbrannte.