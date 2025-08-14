Trümmer, Staub und viele Fragen: Im niedersächsischen Hankensbüttel im Landkreis Gifhorn ist ein Gebäude in sich zusammengesackt. Das Ausmaß des Unglücks ist noch unklar.

Hankensbüttel - Ein Gebäude in Hankensbüttel im niedersächsischen Landkreis Gifhorn ist komplett eingestürzt. Einsatzkräfte prüfen derzeit, ob sich Menschen unter den Trümmern befinden. „Wir können noch nichts dazu sagen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Warum das Gebäude einstürzte und um was für ein Gebäude genau es sich handelt, wurde ebenfalls noch nicht bekannt. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort und erkunden die Lage.