Mitten in der Nacht bricht im Landkreis Havelland ein Feuer aus. Die Bewohner retten sich, doch zurückbleibt nur ein Trümmerhaufen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Ketzin - Ein Gebäudekomplex mit vier Wohnungen ist bei einem Feuer in Ketzin (Landkreis Havelland) zerstört worden. Die Bewohner konnten sich in der Nacht aus dem Gebäude retten, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Nach dem Vollbrand im Gebäude ist der Komplex derzeit nicht bewohnbar. Der genaue Schaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte das Gebäude.

Den Angaben zufolge dauerten die Löscharbeiten im Ortsteil Falkenrehde bis in die frühen Morgenstunden. Das gesamte Gebäude stand in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Die Brandursache sei jedoch noch völlig unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer in einer der Wohnungen ausgebrochen sein, deren Bewohnerin gerade auf der Arbeit war.