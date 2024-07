Am späten Donnerstagabend bricht auf dem Dach eines Gebäudes ein Brand aus.

Gebäudekomplex in Hoyerswerda in Brand

Hoyerswerda - Ein Gebäudekomplex, in dem mehrere Firmen untergebracht sind, hat aus bislang unbekannten Gründen am Donnerstagabend in Hoyerswerda gebrannt. Der Brand ging vom Dach im Bereich einer Photovoltaik-Anlage aus, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei niemand.

Die Flammen hätten auch Teile der Innen- und Außenfassade sowie zwei Container mit Baustellenmaterial erfasst. Das Feuer habe auch ein Auto beschädigt. Die Schadenshöhe war zunächst noch unklar.

Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit mehr als 40 Kameraden und zehn Löschfahrzeugen im Einsatz. Ein Brandursachenermittler wird das Feuer in der Liselotte-Herrmann-Straße untersuchen.