Im März 2020 wurde die Frauenklinik am Gesundheitszentrum in Bitterfeld-Wolfen pandemiebedingt geschlossen. In ein paar Monaten sollen dort wieder Geburten möglich sein.

Bitterfeld-Wolfen - Ab dem 1. Juli bietet das Goitzsche-Klinikum in Bitterfeld-Wolfen wieder Geburtshilfe an. Ab diesem Zeitpunkt sollen Geburten wieder möglich sein, wie das Gesundheitszentrum in Bitterfeld-Wolfen am Freitag mitteilte. Die gesamte Frauenklinik war im März 2020 pandemiebedingt geschlossen worden, um eine Isolierstation für Corona-Patienten einzurichten.

Noch während der Pandemie sei die Wiedereröffnung der Geburtseinrichtung vorbereitet worden, hieß es. Dazu habe auch Überzeugungsarbeit gehört, dass die Goitzsche-Region überhaupt weiterhin eine Geburtsklinik benötige. „Von der politischen Willensbildung bis zur Personalgewinnung war enorm viel Energie und Beharrlichkeit nötig, um das fast Unmögliche zu schaffen“, sagte Geschäftsführer René Rottleb.