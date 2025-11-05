Verden - Aktivisten haben Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette beim Betreten des Gerichtssaals ein Geburtstagsständchen gesungen. Rund 20 Menschen im Publikum standen zur Begrüßung auf und stimmten „Happy Birthday“ an. Das Gericht im niedersächsischen Verden gratulierte Klette nicht zu ihrem 67. Geburtstag, sondern setzte den Prozess mit der Verlesung von Dokumenten zu Raubüberfällen in Nordrhein-Westfalen fort.

Demonstration unter dem Motto „Solidarität mit Daniela“

Vor Prozessbeginn waren auf dem Gelände der zum Gerichtssaal umfunktionierten Reithalle laute Rufe zu hören. Aktivisten skandierten Parolen wie „Solidarität mit Daniela“ und „Freiheit für alle Gefangenen“. Rund 40 Unterstützerinnen und Unterstützer waren nach eigenen Angaben zuvor mit Bannern vom Bahnhof zum Gericht gelaufen. Sie hielten während der Verhandlung eine Kundgebung ab.

Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage bestätigte, waren etwa 35 Personen am Morgen zu einer angemeldeten Versammlung unter dem Motto „Solidarität mit Daniela“ am Bahnhof zusammengekommen und zum Verhandlungsort gezogen.

Abschied mit bedruckten T-Shirts

Am Ende des Verhandlungstags verabschiedeten sich die Aktivistinnen und Aktivisten mit bedruckten T-Shirts von der Angeklagten. Sie stellten sich in eine Reihe an die Glasscheibe, die den Zuschauerbereich von dem Verhandlungssaal trennt. Ihre T-Shirts waren mit Blumen und jeweils einem Buchstaben des Wortes „Solidarität“ bedruckt. Sie winkten der 67-Jährigen zu, einige reckten die linke Faust in die Luft. Daniela Klette zeigte sich gerührt, winkte zurück und lächelte.