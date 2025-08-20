Ihr Partner soll brennende Flüssigkeit über sie geschüttet und sie angezündet haben. In einer Klinik starb sie. In Weißenfels wird nun an die Frau erinnert.

Weißenfels - In Weißenfels wird bei einer öffentlichen Gedenkveranstaltung an die 47 Jahre alte Frau erinnert, die von ihrem Partner angezündet worden sein soll und an den Folgen gestorben ist. Das Frauenhaus Weißenfels und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt laden dazu am Freitag ein, wie die Stadt mitteilte.

Ort des Gedenkens sei die Rote Bank vor dem Rathaus, ein Symbol gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. „Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, durch ihre Teilnahme an dem Gedenken Solidarität zu zeigen und ein gemeinsames Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen“, hieß es.

Der 44-jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft und äußerte sich beim Ermittlungsrichter nicht zur Tat. Er wird verdächtigt, am 9. August brennende Flüssigkeit über die Frau gegossen und ihre Kleidung angezündet zu haben. Sie starb einige Tage später im Krankenhaus.

Mit der Gedenkveranstaltung wollen die Veranstalterinnen sowohl Mitgefühl ausdrücken als auch Bewusstsein schaffen für die erschreckend hohen Zahlen geschlechtsspezifischer Gewalttaten und für die Notwendigkeit nachhaltiger Unterstützung und Schutzmaßnahmen für betroffene Frauen, wie es weiter in der Mitteilung der Stadt Weißenfels hieß.