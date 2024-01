Berlin - An den kürzlich verstorbenen Grünen-Politiker und früheren Berliner Justizsenator Wolfgang Wieland ist mit einer Trauerfeier in Kreuzberg gedacht worden. An der Zusammenkunft am Freitag in der Passionskirche am Marheinekeplatz nahmen auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der Berliner Bundestagsabgeordnete Stefan Gelbhaar und weitere aktuelle und frühere Grünen-Politiker teil. In Vertretung von Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) wurde Justiz-Staatssekretär Dirk Feuerberg erwartet.

Wieland war am 5. Dezember im Alter von 75 Jahren gestorben. Er war 1978 einer der Mitgründer der Alternativen Liste in Berlin, der Vorgängerorganisation der Grünen. Später war Wieland, der als Rechtsanwalt arbeitete, auch Berliner Abgeordneter, Fraktionsvorsitzender, Justizsenator und Bundestagsabgeordneter. Wieland war bekannt für seine pointenreichen und fesselnden Reden. Mit dem damaligen Berliner CDU-Fraktionsvorsitzenden Klaus Landowsky lieferte er sich packende Rededuelle.