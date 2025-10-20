Ein Todesfahrer riss 2024 auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sechs Menschen in den Tod, viele weitere wurden verletzt. Zehn Monate später wurden nun mehrere Gedenkplatten in der Altstadt eingeweiht.

Bei einer rasanten Autofahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt riss 2024 ein Mann sechs Menschen in den Tod. An sie erinnern fortan Gedenkplatten in der Altstadt. (Archivbild)

Magdeburg - In der Magdeburger Altstadt erinnern fortan sechs Gedenkplatten an die Todesopfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt im Dezember 2024. Die Steine seien in Abstimmung mit den Familien der Opfer persönlich und individuell gestaltet, teilte die Stadtverwaltung mit.

Zusätzlich zu den Platten in der Hartstraße sei ein weiterer Gedenkstein in Form eines Findlings mit Gedenkplatte an der Ecke Hartstraße/Ernst-Reuter-Allee geplant. Dieser solle insbesondere den vielen Verletzten und allen Helfern sowie der breiten Öffentlichkeit einen Raum der Erinnerung bieten, hieß es.

Am 20. Dezember 2024 war der saudische Arzt Taleb al-Abdulmohsen mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt gerast. Dabei tötete er sechs Menschen und verletzte mehr als 300 weitere. Im November soll der Prozess gegen den 50-Jährigen beginnen. Ihm werden mehrfacher Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Zudem legt die Generalstaatsanwaltschaft ihm gefährliche Körperverletzung zur Last.