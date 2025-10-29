Absperrungen rund ums Vivantes Klinikum: Was steckt hinter dem Polizeieinsatz in Kreuzberg? Die Hintergründe sind noch nicht bekannt.

Berlin - Die Polizei in Berlin ist am Nachmittag zu einem Einsatz im Vivantes Klinikum Am Urban in Kreuzberg gerufen worden. Eine Sprecherin der Berliner Polizei sagte, es habe sich um einen Polizeieinsatz wegen einer möglichen Gefahrenlage gehandelt. Er sei inzwischen beendet.

Angaben zu Details und den Hintergründen machte sie nicht. Auch zur Zahl der Einsatzkräfte äußerte sich die Polizei nicht. Vivantes teilte auf X mit: „Das Klinikum am Urban ist wieder zugänglich. Patienten oder Mitarbeiter sind nicht zu Schaden gekommen.“