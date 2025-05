Auf Informationstafeln an den Zufahrtsstraßen warnt Erfurt vor Betrügern: An Parkscheinautomaten könnten QR-Codes zum Bezahlen gefälscht sein. Ein Problem nicht nur in Erfurt, sagt die Polizei.

Erfurt - Betrüger versuchen in Erfurt durch gefälschte QR-Codes auf Parkscheinautomaten an sensible Daten von Bürgern und Besuchern der Stadt zu kommen. Die Stadtverwaltung macht auf Informationstafeln an den Zufahrtsstraßen auf das Problem aufmerksam. Die Polizei ermittele, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion auf Anfrage. Nach Angaben der Stadt sind in den vergangenen Wochen an einer Reihe von Parkscheinautomaten im Stadtgebiet gefälschte QR-Codes entdeckt worden - zum wiederholten Mal.

Polizei: „Das taucht immer wieder auf“

Gefälschte QR-Codes, die auf spezielle Internetseiten von Betrügern führen, sind nach Angaben eines Polizeisprechers nicht nur ein Problem in der Thüringer Landeshauptstadt. „Das taucht immer wieder auf, nicht nur an Parkscheinautomaten.“ Auch Fahrkartenautomaten seien schon betroffen gewesen. Verbraucherschützer berichteten auch von gefälschten QR-Codes auf Strafzetteln oder sogar vermeintlichen Bankbriefen.

Die Erfurter Stadtverwaltung warnte nun „eindringlich vor der Nutzung nicht eindeutig zuzuordnender QR-Codes an Parkscheinautomaten“. Die aufgeklebten Codes führten zu betrügerischen Internetseiten, die optisch seriösen Park-Apps nachempfunden seien. Nutzer würden zur Eingabe sensibler Zahlungsdaten, insbesondere von Kreditkarten, aufgefordert.

Bei Verdacht Bürgertelefon anrufen

„Diese Daten können von den Tätern missbraucht werden“, erklärt die Stadt. Die offiziellen Anbieter für Handyparken seien seitlich auf den Automaten aufgeführt. Nutzer sollten zudem prüfen, ob QR-Codes möglicherweise überklebt wurden.

Wer verdächtige QR-Codes an Parkscheinautomaten entdeckt, sollte sich beim Bürgertelefon der Stadt oder dem Ordnungsamt melden. So können Automaten schnell überprüft und manipulierte Codes entfernt werden.