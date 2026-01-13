Stallpflicht, Verbot von Geflügelmärkten: Im Kreis Bautzen greifen nach der Geflügelpest im Kreis Görlitz jetzt strenge Regeln. Was Tierhalter in Weißenberg und Malschwitz ab sofort beachten müssen.

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest im Kreis Görlitz ordnet auch der benachbarte Kreis Bautzen für einige Gebiete die Stallpflicht an. (Symbolbild)

Bautzen - Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in Ostsachen hat nun auch der Landkreis Bautzen Schutzvorkehrungen getroffen. In der Stadt Weißenberg mit den dazugehörigen Ortsteilen und der Gemeinde Malschwitz gelte eine sofortige Stallpflicht für Geflügel, teilte das Landratsamt in Bautzen mit.

Spätestens ab diesem Donnerstag müssen demnach Tierhalter, die Geflügel wie Hühner, Enten, Gänse oder Puten in den betroffenen Gebieten halten, ihre Tiere in geschlossenen Ställen oder unter geeigneten Schutzvorrichtungen halten. Ziel der Maßnahme sei es, jeden direkten oder indirekten Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln zu verhindern.

Für Geflügelhalter außerhalb der betroffenen Gebiete werde dringend geraten, diese auch in den Ställen zu halten, hieß es. Zugleich gelte ab Donnerstag ein landkreisweites Verbot von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten und ähnlichen Veranstaltungen.

Ende vergangener Woche war im benachbarten Landkreis Görlitz der Ausbruch der Geflügelpest amtlich bestätigt worden. Die Geflügelpest ist eine Infektionskrankheit. Umgangssprachlich wird sie auch Vogelgrippe genannt. Sie ist hochansteckend und kann bei vielen Vogel- und Geflügelarten rasch tödlich verlaufen.