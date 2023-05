Fünf Mal standen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bereits im Endspiel der Champions League. Um das ein sechstes Mal zu schaffen, müssen sie am Montag in London bestehen.

Gegen Arsenal: Wolfsburg will ins Champions-League-Finale

London - Vor mehr als 50.000 Zuschauern muss der VfL Wolfsburg heute im Halbfinal-Rückspiel der Frauenfußball-Champions-League beim WFC Arsenal in London antreten. Die Wolfsburgerinnen verspielten am vergangenen Wochenende eine bessere Ausgangsposition, als sie trotz einer 2:0-Führung im Hinspiel nur 2:2 spielten. Ein gutes Omen für den VfL: Im Viertelfinal-Duell der vergangenen Saison endete die erste Partie ebenfalls Unentschieden. Wolfsburg gewann dann das Rückspiel gegen Arsenal mit 2:0.

Das erfolgreichste deutsche Team der vergangenen Jahre gewann die Champions League bereits 2013 und 2014. Am Montag in London will der VfL zum sechsten Mal das Finale erreichen. Anpfiff im Emirates Stadium ist um 18.45 Uhr deutscher Zeit.