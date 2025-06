Berlin - Mehrere hundert Menschen haben sich in der Nähe des Rosa-Luxemburg-Platzes versammelt, um gegen einen Aufmarsch von Rechtsextremen in Berlin-Mitte zu demonstrieren. Laut Polizei kamen rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Angemeldet worden war der Protest von der Partei Die Linke.

Weitere Gegenproteste waren in Lichterfelde und am Abend am Berliner Ostkreuz geplant. Die Gegendemo in Mitte sollte durch das Scheunenviertel über die Torstraße bis zur Invalidenstraße verlaufen.

60 Teilnehmer bei Aufmarsch

Der Aufmarsch der Rechten startete am frühen Nachmittag laut Polizei mit rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ihre Route war ausgehend vom U-Bahnhof Schillingstraße in der Nähe des Alexanderplatzes bis zum Nordbahnhof geplant.

In den vergangenen Monaten gab es in Berlin mehrere Aufmärsche von Neonazis. Immer wieder kam es dabei auch zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Gegendemonstranten, die versuchten, die Aufmärsche zu blockieren.