Am Freitagabend kommt Eintracht Braunschweig nach Berlin. Der Trainer des nächsten Hertha-Gegners kennt die Hauptstadt - und schwärmt von ihr.

Berlin - Heiner Backhaus kennt Berlin noch als Spieler des 1. FC Union und als Trainer des BFC Dynamo. Jetzt arbeitet der 43-Jährige als Chefcoach von Eintracht Braunschweig und freut sich vor dem Zweitliga-Spiel bei Hertha BSC (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) auf seine Rückkehr in die „geile Fußball-Stadt“.

Bei seiner Pressekonferenz zum Hertha-Spiel lobte Backhaus einen „extremen Wettbewerbsvorteil“ Berlins: „Was in dieser Stadt für Möglichkeiten sind: Allein an dem Rohmaterial an Talenten, wie viele Superspieler da sind“, sagte er. „Du brauchst da nicht deutschlandweit zu scouten. Du kannst im Prinzip drei Straßenbahnlinien einsammeln und die können alle kicken. Ich finde es einfach nur Wahnsinn, wie viel Talent in dieser Stadt schlummert. Da kann man nur neidisch sein. Das haben wir in Braunschweig nicht.“

Eine persönliche Rivalität zur Hertha verspürt der ehemalige Union-Spieler und BFC-Trainer nicht. „Union und Hertha waren zu DDR-Zeiten Freunde“, sagte er. „Wenn man ehrlich ist, ist die Hertha schon eine Institution.“