In Hartmannsdorf verschafft sich ein 42-jähriger Zugang zu der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Dann flüchtet er mit einem gemeinsamen Kind über die Autobahn.

Hartmannsdorf - In Hartmannsdorf bei Chemnitz hat die Polizei die Flucht eines 42-jährigen Vaters mit seinem sechsjährigen Kind beendet. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Mann am Mittwochmorgen Zutritt in die Wohnung seiner ehemaligen Lebenspartnerin und der beiden gemeinsamen Kinder. Zwischen den Eltern gibt es einen Sorgerechtsstreit.

Nach einem lautstarken Streit in der Wohnung soll der Mann sich das sechsjährige Kind gegriffen haben. Als kurz darauf die Polizei eintraf, zog der 42-Jährige das Kind in ein Auto und flüchtete in Richtung Penig. Er raste über die Autobahn 72.

Nach einer längeren Verfolgung mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber konnten Polizisten das Fahrzeug an der Anschlussstelle Hartmannsdorf schließlich stoppen. Der Fahrer versuchte nochmals zu flüchten, rammte beim Rückwärtsfahren einen Streifenwagen und gab schließlich auf.

Die Polizisten befreiten das Kind unverletzt aus dem Auto und brachten es dann wieder zu seiner Mutter. Der 42-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Geiselnahme und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Er werde einem Ermittlungsrichter vorgeführt, hieß es.