Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 1 bei Blankenheim als Geisterfahrer in einen entgegenkommenden Lastwagen gerast. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Die Unfallstelle auf der A1 bei Blankenheim. Ein Geisterfahrer ist hier frontal in einen Lkw geprallt.

Blankenheim/dpa - Ein Geisterfahrer ist mit seinem Auto auf der Autobahn 1 nahe Blankenheim (Kreis Euskirchen) gegen einen Lastwagen geprallt und dabei gestorben. Der 40-jährige Fahrer sei in der Nacht zum Freitag in Richtung Süden unterwegs gewesen, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Lkw habe sich der Wagen überschlagen und sei gegen die Mittelleitplanke geprallt. Der Fahrer wurde demnach aus dem Auto geschleudert und war sofort tot. Der 53 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock des Autos auf die Gegenfahrbahn geschleudert, weswegen die Fahrbahn in beide Richtung gesperrt wurde. Die Sperrung sollte nach Angaben der Polizei bis in den Vormittag hinein dauern. Es wurde eine Umleitung eingerichtet.