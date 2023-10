Ein gelbes Band hängt an einem Obstbaum. Gelbe Bänder an niedersächsischen Obstbäumen zeigen: Hier darf gepflückt werden.

Oldenburg - Wenn in Niedersachsen ein gelbes Band an einem Obstbaum gebunden ist, hat das eine besondere Bedeutung: Dort dürfen kostenlos zum Beispiel Äpfel und Birnen gepflückt werden. Seit Mai läuft das vom Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen initiierte Ernteprojekt Gelbes Band für einen bewussteren Umgang mit Obst als Lebensmittel. Seither haben sich demnach 82 Obstbaumbesitzerinnen und -besitzer registriert. Es seien 3525 gelbe Bänder an 245 Standorten verteilt worden.

Die gelben Bänder hängen noch bis in den Oktober hinein an den Bäumen. „Die Obstbesitzer schauen immer, wie viel Obst die Bäume und Sträucher tragen und ob es sich lohnt, die Bäume mit einer gelben Schleife zu markieren“, sagte Wiebke Müller-Scholz, Sprecherin des Zentrums. Im Vergleich zum vergangenen Jahr gebe es in der diesjährigen Saison weniger Anmeldungen. „Letztes Jahr war ein ganz tolles Obstjahr“, sagte sie. Im vergangenen Jahr seien 4777 gelbe Bänder an 315 Standorten verteilt worden.

Die Aktion wird dieses Jahr zum vierten Mal veranstaltet. Die Bäume und Sträucher werden nach der Anmeldung dem Zentrum zufolge in eine Standortkarte eingetragen. Mit dem Projekt wolle man dafür sorgen, „dass weniger überschüssiges Obst ungenutzt bleibt und am Ende verdirbt. Denn: Unsere Lebensmittel sind wertvoll“.