Erfurt - Das Land Thüringen hilft den Städten mit Finanzspritzen bei der Verbesserung ihres Straßenbahnangebots. Rund zehn Millionen Euro sollen dafür nach Gotha fließen, wie das Verkehrsministerium in Erfurt mitteilte. Dass Geld solle genutzt werden, um den Wagenpark der Thüringer Waldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH zu verbessern.

Vier moderne Straßenbahnen für Gotha

Das Unternehmen wolle in den Jahren 2025 und 2026 insgesamt vier neue Niederflurgelenkstraßenbahnen anschaffen. Der gegenwärtige Fuhrpark sei mit vierzig Jahren überaltert. Es gehe dabei um Gesamtkosten von etwa 20 Millionen Euro, von denen das Land etwa die Hälfte beisteuere, so das Ministerium.

„Ein überzeugendes ÖPNV-Angebot kann unsere Städte maßgeblich vom Individualverkehr entlasten und erhöht die Lebensqualität. Darum unterstützen wir die Thüringer Kommunen und Verkehrsunternehmen beim Ausbau des klimafreundlichen Nahverkehrs“, erklärte Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke) in Erfurt. EU, Bund und Land hätten dafür in der im September zu Ende gehenden Legislaturperiode rund 160 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Laut Ministerium wurden in den Jahren von 2018 bis 2024 insgesamt 38 neue Straßenbahnen in Thüringen angeschafft, davon 14 in Erfurt und 24 in Jena.

240 Kilometer Straßenbahnnetz

Im Zeitraum bis 2027 sollen auch unter Nutzung von EU-Mitteln neben denen in Gotha weitere 25 Fahrzeuge beschafft werden - vor allem für Erfurt und Jena, aber auch für Gera. Die Gesamtkosten beliefen sich voraussichtlich auf 108 Millionen Euro. Das Land unterstützt die Verkehrsunternehmen dabei mit 37 Millionen Euro von der EU und 16 Millionen Euro aus einem ÖPNV-Investitionsprogramm.

Auch beim Ausbau, der Erneuerung und Instandsetzung von Straßenbahntrassen seien Fortschritte erzielt worden. Zwischen 2019 und 2023 seien insgesamt 40 Millionen Euro in die Grunderneuerung der Trassen in Nordhausen, Erfurt, Jena und Gera investiert worden.

Das gesamte Straßenbahnnetz in Thüringen umfasst mehr als 240 Kilometer. Rund 100 Kilometern sind es nach Angaben des Landesamtes für Bau und Verkehr in Erfurt, etwa 50 Kilometer in Jena und 45 Kilometer in Gera. In der Stadt Gotha sind es nach den Angaben mehr als 36 Kilometer. Eine Besonderheit von Gotha ist neben den städtischen Strecken die Thüringer Waldbahn, eine Überlandstraßenbahn nach Bad Tabarz. Das kleinste Netz hat laut Landesamt Nordhausen mit 14,5 Kilometern.