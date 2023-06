Berlin - Ein Geldautomat in Berlin-Lichtenberg ist in der Nacht zum Freitag gesprengt worden. Der Automat war in einer Bankfiliale im City Point-Center an der Weißenseer Straße im Ortsteil Fennpfuhl, wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte. Genauere Informationen waren laut einem Sprecher am frühen Morgen noch nicht bekannt. Ob Geld entwendet wurde, sei bislang ungeklärt. Die Ermittlungen laufen.