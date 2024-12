Geldautomat in Colditzer Bankfiliale gesprengt

In Colditz haben Unbekannte den Geldautomaten einer Bankfiliale gesprengt. (Symbolfoto)

Colditz - Unbekannte haben in einer Colditzer Bankfiliale einen Geldautomaten gesprengt und sind mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe geflüchtet. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig wurde das Gebäude durch die Wucht von zwei Explosionen stark beschädigt. Menschen wurden bei dem Vorfall in der Nacht zum Dienstag nicht verletzt, zwei Bewohner mussten jedoch das Haus verlassen und kamen bei Verwandten unter, hieß es.

„Durch herumfliegende Trümmerteile wurden benachbarte Gebäude, Fensterscheiben und Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch nicht bezifferbar“, teilte die Polizei weiter mit. Kriminaltechniker hätten am Tatort Spuren gesichert.