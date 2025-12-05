Ein lauter Knall und hoher Sachschaden. Wenn Geldautomaten gesprengt werden, gibt es meist ein Bild der Verwüstung. Jetzt ist eine Filiale der Volksbank in Coswig betroffen.

Coswig - Unbekannte haben in einer Filiale der Volksbank in Coswig (Landkreis Wittenberg) einen Geldautomaten gesprengt und dabei einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizeidirektion Dessau-Roßlau mitteilte, ist noch unklar, ob die Täter auch Geld entwenden konnten. Der Polizeieinsatz lief am Morgen noch. Die Tat ereignete sich demnach gegen 4.00 Uhr. Menschen seien nicht verletzt worden. Es kam den Angaben zufolge zu Schäden, vor allem im Eingangsbereich. Laut Polizei gibt es Zeugen.