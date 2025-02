Ein lauter Knall riss Menschen Eisenach am frühen Morgen aus dem Bett. Das ist passiert.

Geldautomat in Eisenach gesprengt

Eisenach - In einer Bankfiliale in Eisenach haben Unbekannte am frühen Morgen einen Geldautomaten gesprengt. Es gebe noch keine Hinweise auf mögliche Täter, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale. Verletzt wurde demnach niemand. Zur Schadensumme machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Zuvor hatte die „Thüringer Allgemeine“ berichtet.