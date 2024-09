In Hannover-Anderten haben unbekannte Täter einen Geldautomaten gesprengt. Wie hoch der Schaden ist, bleibt unklar.

Geldautomat in Hannover gesprengt

In Hannover-Anderten wurde ein Geldautomat gesprengt (Symbolbild).

Hannover - Unbekannte Täter haben in Hannover einen Geldautomaten gesprengt. Der entstandene Schaden kann laut Polizei bislang nicht beziffert werden. Am frühen Morgen sei den Beamten eine Detonation in einer Bankfiliale im Stadtteil Anderten gemeldet worden. Vor Ort hätten die Ermittler festgestellt, dass die Innenräume der Filiale massiv durch eine Sprengung verwüstet worden waren. Eine Evakuierung der anliegenden Wohngebäude war nicht notwendig, auch bei der Bankfiliale gab es nach Überprüfungen durch Spezialisten Entwarnung. Personen kamen bei der Sprengung nicht zu schaden. Die Polizei ermittelt.