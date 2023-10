Bonn/dpa - Beim Abbau einer zu Ende gegangenen Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn haben Kuratoren ein Bild mehr gezählt als sie ursprünglich aufgehängt hatten.

Sie gehen davon aus, dass ein Unbekannter das kleine Frauenbildnis unbemerkt in die Ausstellung geschmuggelt hat. «Wir finden das lustig & möchten den/die Künstler*in kennenlernen», schrieb die Bundeskunsthalle auf X. «Also melde dich! Es gibt keinen Ärger. Ehrenwort.»

Das etwa 20 Zentimeter große Frauenbildnis ist von einem Unbekannten in eine Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn geschmuggelt worden. Doch wer hat es gemalt und wer hat es in die Ausstellung geschmuggelt? -/Bundeskunsthalle Bonn/dpa

Ausstellungskuratorin Johanna Adam sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie könne nur mutmaßen, wie das Bild in die Ausstellung gelangt sei. «Das Bild ist nicht besonders groß, insofern könnte es jemand unter seinem Pulli versteckt haben.»

Erst beim Abbau von #WerWirSind ist aufgefallen, dass wir ein Werk mehr in unserer #Ausstellung hatten! 😱 Jemand hat uns ein Bild in die Ausstellung gehängt. Wir finden das lustig & möchten den/die Künstler*in kennenlernen. Also melde dich! Es gibt keinen Ärger. Ehrenwort.🤞 pic.twitter.com/1Q08cUTxwj — BUNDESKUNSTHALLE (@bundeskunsthall) October 12, 2023

Auf jeden Fall könne es erst in den letzten Tagen passiert sein, andernfalls wäre es früher aufgefallen. «Dadurch, dass das Werk in einem Eckchen platziert wurde, in dem keine anderen Kunstwerke installiert waren - dort waren Hörstationen und Wandtexte und Fotos als Wandgrafik zu sehen - war an dieser Stelle auch kein Wachpersonal erforderlich.»

Die am Sonntag zu Ende gegangene Ausstellung «Wer wir sind» hatte sich mit der deutschen Migrationsgeschichte beschäftigt.