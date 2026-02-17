Streusalz wird vielerorts knapp. In der Gemeinde Seevetal südlich von Hamburg kann nicht mehr gestreut werden.

Seevetal - In der Gemeinde Seevetal im Landkreis Harburg wird das Streusalz knapp. Derzeit sei kein Streudienst mehr möglich, da nur noch Salz aus der sogenannten Landesreserve für Kreis- und Bundesstraßen zur Verfügung steht, teilte die Gemeinde mit. „Wir versuchen, schnellstmöglich gemeinsam mit dem Landkreis eine Lösung im Interesse der Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern zu finden“, hieß es.

Die Gemeinde habe mit dem Landkreis Harburg vertraglich geregelt, dass dieser für die Salzbestellungen auch für die Gemeindestraßen zuständig ist. Ein Zugriff auf die Landesreserve für die Gemeindestraßen sei damit aber nicht verbunden, wurde der Gemeinde vom Landkreis mitgeteilt.

Zuvor waren schon im Wendland die Vorräte ausgegangen. Die Kreisstraßenmeisterei konnte die Kreisstraßen rund um Lüchow nicht streuen, weil die Salzvorräte aufgebraucht waren.