Eine vergessene Veröffentlichung im Amtsblatt stoppt den Amtsantritt des neuen Bürgermeisters. Er muss jetzt noch etwa drei Wochen länger warten, um sein neues Amt antreten zu können.

Hermsdorf - Wegen einer Panne verzögert sich in der Gemeinde Hermsdorf im Erzgebirge der Amtsantritt des neu gewählten Bürgermeisters. Die Gemeinde habe es versäumt, die Wahlergebnisse der Bürgermeisterwahl im Amtsblatt zu veröffentlichen, teilte der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit. Dies sei aber eine der Voraussetzungen einer gültigen Kommunalwahl. Die Bekanntmachung soll Anfang Januar nachgeholt werden. Gäbe es keine Einsprüche, könne Bürgermeister Karsten Friedrich sein neues Amt mit etwa drei Wochen Verzögerung antreten.