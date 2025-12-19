weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Kommunalwahl: Gemeindepanne: Amtsantritt von Bürgermeister verzögert sich

Kommunalwahl Gemeindepanne: Amtsantritt von Bürgermeister verzögert sich

Eine vergessene Veröffentlichung im Amtsblatt stoppt den Amtsantritt des neuen Bürgermeisters. Er muss jetzt noch etwa drei Wochen länger warten, um sein neues Amt antreten zu können.

Von dpa 19.12.2025, 08:48
Der Amtsantritt des neu gewählten Bürgermeisters in der Gemeinde Hermsdorf verzögert sich. (Symbolbild)
Der Amtsantritt des neu gewählten Bürgermeisters in der Gemeinde Hermsdorf verzögert sich. (Symbolbild) Robert Michael/dpa

Hermsdorf - Wegen einer Panne verzögert sich in der Gemeinde Hermsdorf im Erzgebirge der Amtsantritt des neu gewählten Bürgermeisters. Die Gemeinde habe es versäumt, die Wahlergebnisse der Bürgermeisterwahl im Amtsblatt zu veröffentlichen, teilte der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit. Dies sei aber eine der Voraussetzungen einer gültigen Kommunalwahl. Die Bekanntmachung soll Anfang Januar nachgeholt werden. Gäbe es keine Einsprüche, könne Bürgermeister Karsten Friedrich sein neues Amt mit etwa drei Wochen Verzögerung antreten.