Generalprobe gelungen: Union besiegt Nottingham

Viele wichtige Tore schoss Taiwo Awoniyi für Union. Am Samstag kam er mit seinem neuen Club zum Testspiel in die Alte Försterei und wird gebührend verabschiedet. Die Eisernen überzeugen vor dem Pflichtspiel-Start - und eine Premiere gibt es auch.

Berlin - Der Ex-Stürmer wird mit Jubel verabschiedet, der neue Torjäger trifft: Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat beim inoffiziellen Abschiedsspiel von Taiwo Awoniyi und der Generalprobe für den Pflichtspiel-Auftakt einen Sieg gefeiert. Die Köpenicker gewannen am Samstagabend das Testspiel gegen den Premier-League-Club Nottingham Forest mit 1:0 (1:0). Vor 15467 Besuchern und Besucherinnen im heimischen Stadion An der Alten Försterei erzielte Awoniyis Nachfolger Jordan Siebatcheu in der 36. Minute das entscheidende Tor für Union. Der US-Amerikaner traf erstmals überhaupt in der Vorbereitung für seinen neuen Club.

Der Erfolg fiel gegen einen eher schwachen Gegner verdient aus. Die Eisernen, die mit einem Trauerflor für das gestorbene Fußball-Idol Uwe Seeler aufliefen, ließen sich noch Steigerungsmöglichkeiten. Hertha BSC hatte am Mittwoch auf der Insel noch mit 1:3 gegen Nottingham verloren. In der Schlussphase skandierten die Fans von Union in Richtung des Stadtrivalen: „Siehst du Hertha, so wird das gemacht.“

Nottingham trat in den ersten 70 Minuten mit Awoniyi an. Der Torjäger war erst Ende Juni für eine Ablöse in Höhe von rund 20 Millionen Euro von den Köpenickern auf die Insel transferiert worden. Dass Awoniyi nicht im Bösen ging, zeigte sich deutlich. Für den Nigerianer gab es Präsente und Umarmungen von Geschäftsführer Oliver Ruhnert und Präsident Dirk Zingler. Von den Rängen kamen Applaus und Sprechchöre. Beklatscht wurde der Nigerianer auch bei seiner Auswechslung in der 70. Minute.

Für Union war die Partie die Pflichtspiel-Generalprobe für den Auftritt in der ersten Runde des DFB-Pokals am 1. August beim Viertligisten Chemnitzer FC. Zum Bundesliga-Auftakt kommt dann am Samstag darauf Stadtrivale Hertha BSC in die Alte Försterei (15.30 Uhr/Sky).