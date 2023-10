Energie Geplanter „Solar-Euro“ für Kommunen ist teils umstritten

Für Windräder in der Nähe sind Kommunen in Brandenburg bereits an Erträgen beteiligt. Das plant die Koalition auch für Solaranlagen. Städte und Gemeinden sehen Vorteile, die Opposition kritisiert das Vorhaben - ebenso wie die Branche der erneuerbaren Energien.