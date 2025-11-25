Ein Mann wird getötet. Noch ist wenig bekannt.

Gerichtsvollzieher getötet: Was wir wissen – und was nicht

Die Spurensicherung der Polizei ist im Einsatz.

Saarbrücken - Ein Gerichtsvollzieher ist im Saarland getötet worden. Was bisher bekannt ist - und was nicht.

Was wir wissen

Opfer: Der getötete Mann ist 58 Jahre alt und Gerichtsvollzieher.

Kontext: Der Mann wurde laut Justizministerium „in Ausübung seines Dienstes“ getötet.

Ort: Die Tat geschah im Bexbacher Stadtteil Oberbexbach (Saarpfalz-Kreis).

Was wir nicht wissen