Die letzten Einkäufe vor Weihnachten und dem Jahreswechsel sollten an Heiligabend und Silvester vor 14.00 Uhr erledigt werden. Danach dürfen nur noch wenige Läden öffnen.

Geschäfte an Heiligabend bis 14.00 Uhr geöffnet

Der Weihnachtsbummel in den Geschäften ist an Heiligabend nur bis 14.00 Uhr möglich. (Symbolbild)

Hannover - Die Geschäfte in Niedersachsen dürfen an Heiligabend und Silvester bis auf wenige Ausnahmen nur bis 14.00 Uhr öffnen. Wer noch schnell die letzten Zutaten für das Feiertagsessen kaufen wolle oder ein letztes Geschenk besorgen müsse, sollte daran denken, erinnerte das Arbeitsministerium in Hannover.

Längere Öffnungszeiten sind nach dem niedersächsischen Ladenöffnungsgesetz für Apotheken sowie für bestimmte Waren auch für Tankstellen und Läden an Bahnhöfen, Flughäfen und Fährhäfen erlaubt.