Vom 18-Stunden-Lesemarathon bis zu Debüt-Bühnen: Die Buchmesse in Leipzig will mit neuen Formaten und vielfältigen Gästen die Lese-Community zusammenbringen.

Leipzig - Die Leipziger Buchmesse setzt mit ihrem Programm in diesem Jahr auf Gemeinsamkeiten und Zusammenhalt. Vom Messe-Motto „Wo Geschichten uns verbinden“ gehe die Botschaft aus, dass Leserinnen und Leser Teil einer Gemeinschaft seien, sagte Direktorin Astrid Böhmisch. „Wir waren und sind eine riesige Community-Veranstaltung.“

Bei der Messe und dem dazugehörigen Festival „Leipzig liest“ stehen vom 19. bis 22. März rund 2.000 Veranstaltungen auf dem Programm. Dazu gehören zahlreiche Lesungen, aber auch Diskussionsrunden und Preisverleihungen. Bei den Ausstellerzahlen bewege sich die Messe leicht „über dem Vorjahr“, als 2.040 Aussteller in Leipzig waren. Das sei ein großer Vertrauensbeweis der Branche, sagte Böhmisch.

18 Stunden nonstop Romanlesung

Die Bandbreite der erwarteten Autorinnen und Autoren ist groß. Sie reicht von der Feminismus-Ikone Alice Schwarzer bis hin zu Social-Media-Star Daniela Katzenberger. Erwartet werden unter vielen anderen auch Sebastian Fitzek, Robert Menasse, Lukas Rietzschel, Sophie Passmann, die Musikerin und Autorin Judith Holofernes, Bernhard Schlink, Marc-Uwe Kling und Lutz van der Horst.

Neu ist ein 18-stündiger Lesemarathon: Autoren, Politiker und Bürgerinnen und Bürger werden nonstop den 627-Seiten-Roman „Unterleuten“ von Juli Zeh lesen. Auch die Autorin selbst werde dabei sein - und die Buchmesse-Direktorin Böhmisch wird ebenfalls eine Lese-Etappe übernehmen.

Kein Gastland, sondern die Donau im Fokus

Anders als in den vergangenen Jahren gibt es diesmal kein Gastland auf der Leipziger Buchmesse. Stattdessen wurde der Donauraum als sogenanntes Fokusthema ausgewählt. Unter dem Motto „Unter Strom und zwischen Welten“ sind 24 Buchpräsentationen, Gespräch und Podiumsdiskussionen geplant.

Die Donau sei der europäische Fluss schlechthin, sagt der Kurator des Programms, Stephan Ozsvath. Das aktuelle Spannungsfeld zwischen europäischen Werten und der russischen Einflusssphäre liege in diesem Raum. Literarisch sei er extrem anspruchsvoll.

Direktorin Böhmisch sagte, dass die Leipziger Buchmesse in Zukunft immer mal wieder ein Gastland, aber auch immer mal wieder ein Fokusthema haben werde,

Hörbuchbereich wächst

Viel Bewegung herrscht im Hörbuchmarkt - und das wird sich auch auf der Buchmesse widerspiegeln. Es werden mehr Aussteller in Leipzig dabei sein und sie belegen eine größere Fläche als im Vorjahr. Erstmals ist der schwedische Audio-Streamingdienst BookBeat auf der Leipziger Buchmesse vertreten. Er vergibt am Messesamstag Awards an die beliebtesten Hörbücher verschiedener Genres.

Streaming und Downloads haben Hörbüchern in den vergangenen Jahren zu steigender Beliebtheit verholfen. Nach Angaben des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels stieg der Umsatz von 2019 bis 2024 um 49,6 Prozent. Die wenigsten Hörbücher (7,4 Prozent Umsatzanteil) werden dabei noch physisch als CD gekauft - der große Rest läuft über Streaming und Downloads.

Zahlreiche New-Adult-Autorinnen erwartet

Den gefragten Young- und New-Adult-Titeln räumt die Buchmesse ebenfalls großen Raum ein. Aus diesem Bereich werden zahlreiche prominente Vertreterinnen in Leipzig erwartet - darunter „Bridgerton“-Autorin Julia Quinn, die für die Winterdreams-Reihe bekannte Ayla Dade oder Book-Tokerin Josi Wismar.

Die Messe hat die für die Zielgruppe interessanten Stände auf mehrere Hallen verteilt. Insbesondere die Signierstunden waren in den Vorjahren stets dicht umlagert.

Messe will spezielle Bühnen für Debüts bieten

Die Leipziger Buchmesse wolle außerdem in diesem Jahr den literarischen Nachwuchs in die erste Reihe rücken, sagte Direktorin Böhmisch. Dazu werde das im vergangenen Jahr neu eingeführte Format „Beste erste Bücher“ fortgesetzt. Auch im Rahmen anderer Veranstaltungen werde Debüt-Autorinnen und -Autoren mehr Platz eingeräumt.