Dresden - Sachsens ambulante Hospizdienste können sich auch in diesem Jahr über finanzielle Unterstützung von gesetzlichen Krankenkassen freuen. Die Förderung in Höhe von rund 6,4 Millionen Euro sei bereits an die Einrichtungen ausgezahlt worden, teilten die Krankenkassen mit. Sie wollen so „das wichtige und hervorragende ehrenamtliche Engagement“ würdigen.

Bei den 46 ambulanten Hospizdiensten, darunter sechs Kinderhospizdienste, engagierten sich im Freistaat 2023 gut 2.500 Ehrenamtliche. Sie begleiteten rund 3.400 sterbende Menschen.